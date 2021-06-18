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فتحي العيادي : النهضة تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 12:25 قراءة: 0 د, 46 ث
أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 18 جوان 2021، أن الحركة تتفق مع اتحاد الشغل في ضرورة المرور إلى انتخابات رئاسية التشريعية سابقة لأوانها إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية المؤسساتية الراهنة.

وقال "فيما يتعلق بالأزمة السياسية والحلول والمخرجات لا شك أنها ستكون موضوع حوار وإذا تعطل هذا الحوار فالحركة تطرح أيضا مسألة المرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها كأحد الحلول وإذا تحقق هذا السيناريو فهو يحتاج أيضا إلى تهيئة وشروط ، ومنها تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية".


وشدد على أنه "لا يمكن الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها دون تعديل القانون الانتخابي إذا أردنا تجاوز حالة التشتت التي يعيشها المشهد البرلماني.. وإذا أردنا أيضا مستقبلا حوكمة الحكم لأنه من غير المقبول أن تستمر تجربة فوز أحزاب في الانتخابات ولا تقدر على الحكم لأنها لا تمتلك الأغلبية الكافية وهذه مسألة أساسية تتطلب المراجعة، وإذا عجزت مؤسسات الدولة عن حل مشاكلها بالعودة إلى الشعب مطروح".

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