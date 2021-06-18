فتحي العيادي: كانت هناك إشارات إيجابية لانطلاق الحوار لكن يبدو أن الرئيس لم يعجبه إطلاق سراح نبيل القروي فأغلق أبواب الحوار‎

قال الجمعة 18 جوان، القيادي بحركة النهضة فتحي العيادي ان حركة النهضة ما زال لديها أمل في أن ينطلق الحوار الوطني.وأشار العيادي الي أنه وفي بداية الأسبوع ورغم الشروط التي وضعتها الرئاسة كانت هناك إشارات إيجابية لانطلاق الحوار خاصة بعد لقاء الرئيس قيس سعيد برؤساء الحكومات السابقين.واستدرك قائلا "لكن يبدو أن خروج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من السجن لم يعجب الرئيس" مشيرا الي أن أبواب الحوار اغلقت بعد الإفراج عن نبيل القروي مجددا تأكيده على أمل النهضة في انعقاد الحوار رغم كل ذلك.