   Om Kalthoum - رقّ الحبيب  

فتحي العيادي: كانت هناك إشارات إيجابية لانطلاق الحوار لكن يبدو أن الرئيس لم يعجبه إطلاق سراح نبيل القروي فأغلق أبواب الحوار‎

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 11:50 قراءة: 0 د, 30 ث
قال الجمعة 18 جوان، القيادي بحركة النهضة فتحي العيادي ان حركة النهضة ما زال لديها أمل في أن ينطلق الحوار الوطني.

وأشار العيادي الي أنه وفي بداية الأسبوع ورغم الشروط التي وضعتها الرئاسة كانت هناك إشارات إيجابية لانطلاق الحوار خاصة بعد لقاء الرئيس قيس سعيد برؤساء الحكومات السابقين.


واستدرك قائلا "لكن يبدو أن خروج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من السجن لم يعجب الرئيس" مشيرا الي أن أبواب الحوار اغلقت بعد الإفراج عن نبيل القروي مجددا تأكيده على أمل النهضة في انعقاد الحوار رغم كل ذلك.

الفيديو: بداية من الدقيقة 9


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227768

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 18 Juin 2021 à 13h 53m |           
حوار وطني يكون هدفه الرئيسي هو ضبط الترتيبات القانونية و العملية لاجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في اقرب الآجال هو الحل الاجدى لوضع حد لتعطّل دواليب الدولة،وهذا يستجيب لتوجهات كل الفاعلين بمن فيهم الرئاسة التي تطالب بتجديد ثقة الشعب



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