على التاسعة: مشادة كلامية بين خليل البرعومي والعماري حول مسؤولية النهضة عن وضع البلاد

دخل كل من القيادي في حركة النهضة خليل البرعومي والكرونيكور لطفي العماري في مشادة كلامية وخلافات حادة بسبب مسؤولية النهضة عن الوضع المتردي في البلاد.وقال البرعومي " انه من غير المقبول تحميل النهضة كل المسؤوليات وهي لا تحكم ولا تعين الوزراء والمعتمدين والولاة والوزراء".وأضاف خليل البرعومي " الضغط على النهضة جعلت الحركة ترفض الحكم مباشرة ولكن يجب ان يغير كل شيئ اليوم".واتهم لطفي العماري خليل البرعومي بمغالطة الشعب ليجيبه الاخير أنه أي لطفي لعماري هو الناطق باسم عبير موسي على البلاتوهات مما تسبب في تشنج لعماري ... فيديو