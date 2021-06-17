مؤتمر افتراضي لتقديم أنشطة السلام التي يقودها مواطنون عالميون في عصر الجائحة

Communiqué de Presse -

في 25 مايو 2021، أقيمت الذكرى السنوية الثامنة لـ HWPL لوثيقة السلام العالمية عبر الإنترنت وحضره 3,000 شخص من 150 دولة حول العالم. يقام هذا الحدث سنويًا من قبل منظمة السلام الدولية غير الحكومية المسماة ’الثقافة السماوية، السلام العالمي، وإحياء النور‘ بالاشتراك مع المجموعات التابعة لها، مجموعة شباب السلام العالمية (IPYG) ومجموعة نساء السلام العالمية (IWPG).مع العديد من حالات الشراكة الدولية لمشاريع بناء السلام التي أقرتها المنظمات الشبابية والنسائية المصنفة حسب كل منطقة - إفريقيا وأوروبا وآسيا، يهدف حدث هذا العام إلى مناقشة حركة السلام بقيادة المواطن وتعاونه لتعزيز التعايش والوئام في المجتمع العالمي والتغلب على التحديات العالمية التي تنبع من الكراهية والصراعات وسوء الفهم وانعدام التواصل في عصر الجائحة الحالي.احتفل الحدث بذكرى وثيقة السلام العالمية، التي أُعلنت في 25 مايو 2013، والتي لا يتضمن فقط تعاون كل دولة لإرساء القانون الدولي للسلام ودور وسائل الإعلام في المساهمة في تبادل معلومات السلام، ولكن أيضًا حركة السلام النشطة. من الشباب والنساء الذين يسعون إلى تحويل أنفسهم من أكبر ضحايا الحرب إلى أعظم الفاعلين من أجل السلام.من مبادرة السلام هذه، تقول HWPL أن ملايين المواطنين العالميين لمدة 8 سنوات شاركوا في تعزيز مشاريع السلام المجهزة محليًا لخلق بيئة مواتية للسلام، بما في ذلك التعليم والإغاثة والمنتديات لتقديم سياسات عامة لتلبية احتياجات المجتمع.قدمت رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان (HHRO) في العراق، باسكال إيشو وردة، والتي تم تعيينها وزيرة للهجرة والمهجرين من قبل الأمم المتحدة من 2004 إلى 2005، مشروع قانون يمنع العنف ضد النساء والأطفال بالتعاون مع IWPG.فيما يتعلق بأهمية أنشطة السلام من خلال التعليم، قالت: "نحن بحاجة إلى تعلم آلية إرشاد الجميع ليصبحوا أداة سلام، وتقوية من الحياة اليومية، وأحيانًا في أبسط أمور الحياة، بدءًا من السلام الشخصي مع الذات، في الأسرة ومع الآخرين".أعرب آشين هتافارا، الأمين العام للجنة التمثيلية لجميع الرهبان البورميين في النرويج، الذي خاض ثورة الزعفران في عام 2007، أنه تم إنشاء 3 مكتبات سلام HWPL في بايابون، ميانمار وأنه يتم حاليًا إعداد مكتبة رابعة.قال: "هناك عدد قليل جدًا من المكتبات المخصصة للأطفال في ميانمار. أردت أن أعطي الأمل لهؤلاء الأطفال الصغار. في المستقبل، ستقوم المكتبة بتعليم السلام وأنشطة السلام وحملات السلام، وسنفعل كل ما يمكن أن يساعد في تحقيق السلام."كما دعا الحدث إلى المشاركة العالمية في أنشطة السلام مثل حملة غرس أشجار السلام التي بدأت في أوكرانيا بمشاركة 1,000 مشارك من 21 دولة وحوار اقتراح سياسة السلام بين المواطنين وخبراء السياسة في مالي حيث تسبب الانقلاب الأخير في اضطرابات اجتماعية."نحن في هذا اليوم من يتعين علينا القيام بكل الأشياء الضرورية لصنع السلام ومنع عالمنا من التدمير. لا تنتهي الحرب بالكلمات، لكنها تنتهي بأعمالنا الفعليّة. أعتقد أن هذا يمكن تحقيقه لأنه لا يوجد أحد في قريتنا العالمية ليس على استعداد لرؤية السلام." أكد الرئيس مان هي لي من HWPL.