الاعتداء على ابن ياسين العياري: الغنوشي يتدخل

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال جلسة عامة اليوم الخميس 17 جوان 2021، أنه تم التنسيق بالجهات الأمنية والاتصال بها للتدخل في حادثة تعرض ابن النائب بالبرلمان ياسين العياري إلى الاعتداء بالعنف من قبل شخص مجهول في مدرسة ابتدائية.وكان النائب ياسين العيّاري كشف اليوم الخميس 17 جوان 2021 أن ابنه ''يوسف'' البالغ من العمر 11 سنة قد تعرّض للاعتداء بالعنف داخل مدرسته من قبل رجل يبلغ من العمر 40 سنة.وحمل العياري رئيس الحكومة و وزير التربية ووزير الداخليّة ووزير العدل مسؤوليّة هذا الاعتداء." شخص بالغ، يعتدي بالعنف على ولدي يوسف 11 عام داخل المدرسة الإبتدائية! راجل قريب 40 عام شده فشخو في سط المدرسة!أحمل رئيس الحكومة و وزير الداخلية، وزير التربية، وزيرة العدل، وزيرة المرأة مسؤولية حماية أهلي و إيجاد الجاني و معاقبته! حالا!إش مزال؟؟؟أقسم بالله العظيم، الشعرة من يوسف مستعد ناخذ عليها إعدام يا أولاد الكلب!"