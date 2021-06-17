   Abdelwahab - Min Azebak  

الاعتداء على ابن ياسين العياري: الغنوشي يتدخل

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 17:36 قراءة: 0 د, 47 ث
أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال جلسة عامة اليوم الخميس 17 جوان 2021، أنه تم التنسيق بالجهات الأمنية والاتصال بها للتدخل في حادثة تعرض ابن النائب بالبرلمان ياسين العياري إلى الاعتداء بالعنف من قبل شخص مجهول في مدرسة ابتدائية.

وكان النائب ياسين العيّاري كشف اليوم الخميس 17 جوان 2021 أن ابنه ''يوسف'' البالغ من العمر 11 سنة قد تعرّض للاعتداء بالعنف داخل مدرسته من قبل رجل يبلغ من العمر 40 سنة.
وحمل العياري رئيس الحكومة و وزير التربية ووزير الداخليّة ووزير العدل مسؤوليّة هذا الاعتداء.


وكتب العياري في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
" شخص بالغ، يعتدي بالعنف على ولدي يوسف 11 عام داخل المدرسة الإبتدائية! راجل قريب 40 عام شده فشخو في سط المدرسة!
أحمل رئيس الحكومة و وزير الداخلية، وزير التربية، وزيرة العدل، وزيرة المرأة مسؤولية حماية أهلي و إيجاد الجاني و معاقبته! حالا!
إش مزال؟؟؟
أقسم بالله العظيم، الشعرة من يوسف مستعد ناخذ عليها إعدام يا أولاد الكلب!"


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227727

RESA67  ()  |Jeudi 17 Juin 2021 à 18h 16m |           
En quoi ça regarde Ghannouchi? Il n’est pas de l’exécutif à ce que je sache.



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