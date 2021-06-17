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روما: رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المحكمة الدستورية الإيطالية ورئيس مجلس الدولة الإيطالي

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 15:39 قراءة: 0 د, 28 ث
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الخميس 17 جوان 2021 بروما، رئيس المحكمة الدستورية الإيطالية جيانكارلو كوراجيو ومجموعة من أعضاء المحكمة.
وألقى رئيس الدولة بالمناسبة محاضرة حول تاريخ مراقبة دستورية القوانين في تونس بحضور القضاة أعضاء المحكمة الدستورية الإيطالية.
كما استمع رئيس الجمهورية لعرض حول خصائص التجربة الإيطالية في المجال الدستوري.




كما التقى رئيس الجمهورية برئيس مجلس الدولة الإيطالي ريكاردو فيرجيلو.

وألقى رئيس الدولة، بالمناسبة، كلمة بحضور أعضاء المجلس حول القانون الإداري، أشار من خلالها بالخصوص إلى العلاقات الراسخة القائمة بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني.



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