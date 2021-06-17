كورونا: بلدية باجة تُطلق صيحة فزع...

أطلقت بلدية باجة صيحة فزع بسبب الوضع الوبائي في علاقة بفيروس كورونا وتواصل النسق التصاعدي لعدد الإصابات.وفي بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك مساء أمس، دعت بلدية باجة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إلى فرض تطبيق قرار حظر الجولان والتشدد في تطبيق البروتوكول الصحي.وتحدث البلاغ عن مراسلة رئاسة الجمهورية للنظر في إمكانية تركيز مستشفى عسكري ميداني متنقل لتقديم الدعم والحد من تفشي الفيروس.ودعت البلدية إلى إحداث لجنة صلب المجلس البلدي للتشجيع على الأإقبال على التسجيل بمنظومة ايفاكس، وأشارت إلى أن المجلس البلدي وافق على إحداث لجنة محلية لمتابعة الوضع الوبائي بالمدينة.وكانت نسبة إشغال الأسرّة بالمستشفى الجهوي في باجة من طرف المصابين بفيروس "كورونا" وصلت الى120 بالمائة حيث بلغ عدد المقيمين به حتى أول امس 37 مريضا من جملة 63 مريضا مقيما بمستشفيات الجهة جراء الاصابة بفيروس كورونا موزعين على اقسام الكوفيد 19 وقاعات العزل والعناية المركّزة وتمّ توجيه 16 مريضا الى قسم المعدة والامعاء الذي تم فتحه لتغطية النقص الفادح فى الأسرّة لاستيعاب مرضي كورونا حسب تصريح اعلامي لمدير المستشفي... وتعد هذه النسبة الارفع منذ بداية الجائحة.من جهة اخري بلغت نسبة إشغال الأسرّة ببقية مستشفيات الجهة 84 بالمائة علما ان كل معتمديات ولاية باجة مصنفة ذات انذار مرتفع جدا ببلوغ الاصابات اكثر من مائة اصابة لكل مائة الف ساكن.وقد ارتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة الى 240 شخصا كما وصل عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة "كورونا" في الجهة إلى 7976 من جملة 22406 تحاليل تم اجراؤها.