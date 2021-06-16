في لقاء مع وزير الاعلام السعودي الاتفاق على تأثيث سهرتين عربيتين في بث موحد في جميع التلفزات العربية " تلطون عربي"

جرت ظهر اليوم في أعقاب الاجتماع الختامي لمجلس وزراء الإعلام العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة محادثة جمعت مفدي المسدي المستشار المكلف بالإعلام و الاتصال لدى رئيس الحكومة بالدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة و الاعلام بالمملكة العربية السعودية .وقد تناول اللقاء سبل دفع وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الاستراتيجية الاعلامية العربية بخصوص مقترح السعودية المتعلق بالتعاطي الاعلامي مع جائحة كورونا ومقترح تونس الذي صادق عليه مجلس وزراء الاعلام العربي في تعاطي الاعلام العربي مع الأزماتكما تناول اللقاء اقتراح سهرتين عربيتين في بث موحد بجميع التلفزات العربية تحت عنوان " تلطون عربي " لفائدة الدول العربية التي تشكو نقصا في التلاقيح و المعدات الطبية الخاصة بجاءحة كورونا ، وايضا لفائدة لبنان بعد تأثيرات تفجيرات مرفأ بيروت ...هذا و عبر الوزير السعودي على توفير جميع اسباب نجاح فعاليات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستحتضنها الرياض خلال شهر ديسمبر القادم