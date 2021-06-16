   Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة  

في لقاء مع وزير الاعلام السعودي الاتفاق على تأثيث سهرتين عربيتين في بث موحد في جميع التلفزات العربية " تلطون عربي"

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 15:28 قراءة: 0 د, 43 ث
جرت ظهر اليوم في أعقاب الاجتماع الختامي لمجلس وزراء الإعلام العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة محادثة جمعت مفدي المسدي المستشار المكلف بالإعلام و الاتصال لدى رئيس الحكومة بالدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة و الاعلام بالمملكة العربية السعودية .

وقد تناول اللقاء سبل دفع وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الاستراتيجية الاعلامية العربية بخصوص مقترح السعودية المتعلق بالتعاطي الاعلامي مع جائحة كورونا ومقترح تونس الذي صادق عليه مجلس وزراء الاعلام العربي في تعاطي الاعلام العربي مع الأزمات
كما تناول اللقاء اقتراح سهرتين عربيتين في بث موحد بجميع التلفزات العربية تحت عنوان " تلطون عربي " لفائدة الدول العربية التي تشكو نقصا في التلاقيح و المعدات الطبية الخاصة بجاءحة كورونا ، وايضا لفائدة لبنان بعد تأثيرات تفجيرات مرفأ بيروت ...

هذا و عبر الوزير السعودي على توفير جميع اسباب نجاح فعاليات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستحتضنها الرياض خلال شهر ديسمبر القادم

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227654



En continu

Toutes les news
..
..

الأربعاء 16 جوان 2021|5 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:42 16:12 12:27 05:00 03:08
34°
 35° % 17 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2235°-2437°-2339°-2636°-27
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Finlande - Russie
  17h00: Turquie - Pays de Galles
  20h00: Italie - Suisse
  • Avoirs en devises
    21192,7

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,34828 DT        1$ =2,78635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   877,4 MDT