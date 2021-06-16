   Warda - انده عليك  

المشيشي: حتّى كرئيس حكومة.. نكوّر مليح

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 11:33 قراءة: 0 د, 34 ث


كنت تلميذ تقريبا نجيب ونجحت في الباك بـ12 معدّل



افاد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح لموزاييك من أمام معهد الفارابي بالمرناقية اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 إنّه تحصّل على معدّل 12 خلال اجتيازه امتحان الباكالوريا اختصاص آداب سنة 1992.
وقال المشيشي انه كان تلميذ ''قريب من النجيب'' وعلى غرار بقيّة التلاميذ العاديين ''كنت نجري في الحومة ونكوّر".

وتابع المشيشي "كنت نكوّر شوية شوية أذاكا علاش مشيت في الثنية هذيا.. كان جيت كوارجي باهي كانت حاجة أخرى... أما حتى رئيس الحكومة يكوّر بلقدا".
وفي سؤاله عن كيفية قضائه للساعات التي لم يكن يدرس فيها، أجاب رئيس الحكومة "كنت نعديهم في القهوة المقابلة المعهد".



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227639

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 16 Juin 2021 à 12h 24m |           
Il joue bien !!! Avec sa queue peut-être. Les résultats sur le plan socio-économique en parlent !

LEDOYEN  (Nigeria)  |Mercredi 16 Juin 2021 à 11h 44m |           
Miskina Tunès......fier de lui alors qu'il n'a RIEN fait de bon pour ce pauv'Pays.....échec sur toute la ligne

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mercredi 16 Juin 2021 à 11h 00m |           
هناك توصيف عن حال العرب منسوب لسفيرة بريطانية لكنه واقع فعلا :(طلاب الدرجة الأولى من الأذكياء يذهبون إلى كليات الطب والهندسة.
بينما خريجو الدرجة الثانية يذهبون إلى كليات إدارة الأعمال والاقتصاد ؛وبذلك يصبحون مدراء لخريجي الدرجة الأولى.
في حين أن خريجو الدرجة الثالثة يتجهون للسياسة فيصبحون ساسة البلاد؛ ويحكمون خريجي الدرجتين الأولى والثانية.
أما الفاشلون في دراستهم فيلتحقون بالجيش والشرطة فيتحكمون في الساسة ويطيحون بهم من مواقعهم إن أرادوا)



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