المشيشي: حتّى كرئيس حكومة.. نكوّر مليح

كنت تلميذ تقريبا نجيب ونجحت في الباك بـ12 معدّل

افاد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح لموزاييك من أمام معهد الفارابي بالمرناقية اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 إنّه تحصّل على معدّل 12 خلال اجتيازه امتحان الباكالوريا اختصاص آداب سنة 1992.وقال المشيشي انه كان تلميذ ''قريب من النجيب'' وعلى غرار بقيّة التلاميذ العاديين ''كنت نجري في الحومة ونكوّر".وتابع المشيشي "كنت نكوّر شوية شوية أذاكا علاش مشيت في الثنية هذيا.. كان جيت كوارجي باهي كانت حاجة أخرى... أما حتى رئيس الحكومة يكوّر بلقدا".وفي سؤاله عن كيفية قضائه للساعات التي لم يكن يدرس فيها، أجاب رئيس الحكومة "كنت نعديهم في القهوة المقابلة المعهد".