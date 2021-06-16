رئيس الحكومة يطّلع على سير اختبارات الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2021

أدّى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 زيارة ميدانية إلى معهد الفارابي بالمرناقية من ولاية منوبة، مرفوقا بوزير التربية فتحي السلاوتي، للاطلاع على حسن سير امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2021 التي تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 23 جوان 2021.واثر تحية العلم، زار رئيس الحكومة مركز الاختبارات وفضاء تخزين الامتحانات بالمعهد المذكور وتابع كيفية تنظيم التلاميذ بالقاعات حسب رقم تسجيل كل مترشح متمنيا لهم النجاح في هذه المحطة الدراسية.وأشاد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي بحسن استعداد وزارة التربية خصوصا من الناحية اللوجيستية لتأمين سير هذا الحدث الوطني، في ظل جائحة الكورونا حيث تم تسخير 152200 متدخل من موظفي وزارة التربية منهم 100200 مراقب في مختلف الامتحانات الوطنية و30000 اطار بمختلف مراكز الاختبارات الكتابية.وأضاف رئيس الحكومة أن تأمين امتحانات باكالوريا هذه السنة اقتضى تسخير 170 ألف متدخل في المجمل بين اطارات تربوية، وإدارية، وصحية، مع معاضدة جهود الأمنين في نقل الامتحانات والتنظيم اللوجيستي ليجتاز 146.144 مترشحا هذا الامتحان الوطني في ظل احترام لشروط السلامة الصحية وتطبيق البروتوكول الصحي، مبرزا أنه تم تسخير مركز خاص بالمهدية لفائدة 67 تلميذا مصابا بفيروس الكورونا، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لذوي الاحتياجات الخصوصية، ومن هم بالمستشفيات أو مراكز الإيقاف ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المترشحين.يشار أن عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا لهذه السنة بلغ 146144 (الإناث 87951 والذكور 58193 مترشح) وهو ثاني رقم قياسي من حيث عدد المترشحين بعد دورة 2002.