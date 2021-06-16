   Ali Riahi - يا شاقة المراح  

سيدي البشير مروع النساء بساطور في قبضة الامن

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 09:38 قراءة: 0 د, 18 ث
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بسيدي البشير يوم أمس 15 جوان 2021 من إلقاء القبض على مروع النساء بجهة سيدي البشير وافتكاك هواتفهن واموالهن تحت التهديد بساطور .

وبالتحري معه اعترف باقترافه لعدة سرقات كما حجزت لديه هاتف جوال اعترف بافتكاكه لفتاة وكمية من الأقراص المخدرة من مختلف الأنواع .


باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227631



En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 جوان 2021|5 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:42 16:12 12:27 05:00 03:08
31°
 35° % 35 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.09 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2235°-2337°-2340°-2640°-27
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Finlande - Russie
  17h00: Turquie - Pays de Galles
  20h00: Italie - Suisse
  • Avoirs en devises
    21192,7

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,34828 DT        1$ =2,78635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   877,4 MDT