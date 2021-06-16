سيدي البشير مروع النساء بساطور في قبضة الامن

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بسيدي البشير يوم أمس 15 جوان 2021 من إلقاء القبض على مروع النساء بجهة سيدي البشير وافتكاك هواتفهن واموالهن تحت التهديد بساطور .وبالتحري معه اعترف باقترافه لعدة سرقات كما حجزت لديه هاتف جوال اعترف بافتكاكه لفتاة وكمية من الأقراص المخدرة من مختلف الأنواع .باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.