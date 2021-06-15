مراد الزغيدي لعبير موسي: بهذا السلوك لا يمكنك في المستقبل تسيير دولة في حالة فوزك

قال الاعلامي مراد الزغيدي على راديو إي أف أم، ان احتجاجات كتلة الحزب الدستوري الحر أمس الإثنين 14 جوان في البرلمان خلال جلسة الاستماع إلى عدد من الوزراء، مما تسبب في إيقاف أشغال الجلسة ومغادرة وزيرة التعليم العالي يكشف الخطر على الديمقراطية.واوضح الزغيدي إن ما أقدمت عليه كتلة الدستوري الحر ترذيل للمؤسسة التشريعية، معتبرا أن عبير موسي بهذه الصورة لا يمكنها في المستقبل تسيير دولة في صورة فوزها في الانتخاباتووجه الزغيدي كلامه لموسي قائلا " أنت كمعارضة مسؤولة على الشقف متاع تونس اقلب الربان وخليلنا الشقف.. يا عبير بدل الربان ونستحفظ الكلنا على الشقف، بالطريقة هذي كلنا باش نغرقوا وما عادش يقعد الشقف في تونس".وأضاف الزغيدي "نفس الكلام للمشيشي حاشتنا بشقف الدولة".يشار إلى أن عبير موسي وعددا من أعضاء كتلة الدستوري الحر تسببوا في إحداث حالة من الفوضى بعد نحو ساعة من انطلاق الجلسة العامة المخصصة صباح أمس الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، مطالبين عبر مضخمات الصوت وزيرة التعليم العالي بالمغادرة ومرددين شعار "ديغاج"، ما اضطر رئيسة الجلسة إلى رفع الجلسة في مناسبتين قبل الإعلان عن رفع أشغالها دون تحديد موعد جديد لها.كما قاطع نواب كتلة الدستوري الحر ردود وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ورفعوا شعارات تعبر عن رفضهم قبول أعضاء من الحكومة الحالية في مجلس نواب الشعب، وتدعو لإسقاط حكومة المشيشي، وإعفاء رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، من مهامه.