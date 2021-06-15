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سماح مفتاح تقطع المباشر بعد مناوشة حادّة بين سامية عبو وسناء مرسني

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 08:24 قراءة: 0 د, 24 ث
دخلت النائبة سامية عبو في خلاف ومشادة كلامية مع النائبة المؤسسة عن حركة النهضة سناء مرسني بسبب ملف الامن والاشتباكات في منطقة سيدي حسين السيجومي.
واتهمت سامية عبو حركة النهضة بالتسبب في الحملات الامنية ضد شباب المناطق الشعبية بسبب التعيينات في وزارة الداخلية وهو امر رفضته النائبة عن حركة النهضة سناء مرسني.
واكدت سامية عبو ان حركة النهضة تستهدف ابناء الاحياء الشعبية وذلك امتثالا لتهديد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني...




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