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حسونة الناصفي: حكومة المشيشي ليست حكومة النهضة كما يتصور البعض

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 08:17 قراءة: 0 د, 21 ث
قال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في مداخلة على قناة التاسعة انه من الإجحاف اعتبار حكومة هشام المشيشي هي حكومة حركة النهضة.
وأضاف حسونة الناصفي " هنالك تساؤلات كبيرة حول مدى نجاح الحكومة الحالية لكن في المقابل هنالك مسؤولية جماعية للوضع الخطير الحالي".
وتابع حسونة الناصفي " حكومة هشام المشيشي حكومة مكبلة من كثير من الاطراف ونحن عندما منحناه الثقة اشترطنا الاستقلالية".





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