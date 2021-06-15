حسونة الناصفي: حكومة المشيشي ليست حكومة النهضة كما يتصور البعض

قال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في مداخلة على قناة التاسعة انه من الإجحاف اعتبار حكومة هشام المشيشي هي حكومة حركة النهضة.وأضاف حسونة الناصفي " هنالك تساؤلات كبيرة حول مدى نجاح الحكومة الحالية لكن في المقابل هنالك مسؤولية جماعية للوضع الخطير الحالي".وتابع حسونة الناصفي " حكومة هشام المشيشي حكومة مكبلة من كثير من الاطراف ونحن عندما منحناه الثقة اشترطنا الاستقلالية".