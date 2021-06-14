فظيع في الهوارية ...أم تقتل رضيع ابنتها غير الشرعي... ووالدها يضعه في الثلاجة قبل دفنه"‎

أكدت مصادر أمنية لاذاعة شمس أف أم أن معتمدية الهوارية سجلت حالة وفاة مسترابة لرضيع حديث الولادة بعد أن أقدمت فتاة على وضعه على خلاف الطرق القانونية في منزل إحدى أقربائها معتمدية الهوارية وذلك بمساعدة امها.
وأضاف نفس المصدر أنه عند الولادة قامت الأم بخنق الرضيع وقتله حسب الأبحاث الأولية.
هذا وأكد مصدر اذاعة شمس أن أب الفتاة وضع المولود في الثلاجة على أن يتم دفنها في مرحلة ثانية بعد أن علم بأن المولود قد توفي على يد زوجته على أن يتم دفنه لاحقا.
ومن جهة أخرى أفادت نفس المصادر الامنية أنه تم ايقاف كل من الفتاة وأمها من طرف الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالهوارية في حين لايزال الأب في حالة سراح وذلك بعد استشارة النيابة العمومية في الغرض.
وأضاف نفس المصدر أنه عند الولادة قامت الأم بخنق الرضيع وقتله حسب الأبحاث الأولية.
هذا وأكد مصدر اذاعة شمس أن أب الفتاة وضع المولود في الثلاجة على أن يتم دفنها في مرحلة ثانية بعد أن علم بأن المولود قد توفي على يد زوجته على أن يتم دفنه لاحقا.
ومن جهة أخرى أفادت نفس المصادر الامنية أنه تم ايقاف كل من الفتاة وأمها من طرف الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالهوارية في حين لايزال الأب في حالة سراح وذلك بعد استشارة النيابة العمومية في الغرض.
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