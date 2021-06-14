فظيع في الهوارية ...أم تقتل رضيع ابنتها غير الشرعي... ووالدها يضعه في الثلاجة قبل دفنه"‎

أكدت مصادر أمنية لاذاعة شمس أف أم أن معتمدية الهوارية سجلت حالة وفاة مسترابة لرضيع حديث الولادة بعد أن أقدمت فتاة على وضعه على خلاف الطرق القانونية في منزل إحدى أقربائها معتمدية الهوارية وذلك بمساعدة امها.وأضاف نفس المصدر أنه عند الولادة قامت الأم بخنق الرضيع وقتله حسب الأبحاث الأولية.هذا وأكد مصدر اذاعة شمس أن أب الفتاة وضع المولود في الثلاجة على أن يتم دفنها في مرحلة ثانية بعد أن علم بأن المولود قد توفي على يد زوجته على أن يتم دفنه لاحقا.ومن جهة أخرى أفادت نفس المصادر الامنية أنه تم ايقاف كل من الفتاة وأمها من طرف الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالهوارية في حين لايزال الأب في حالة سراح وذلك بعد استشارة النيابة العمومية في الغرض.