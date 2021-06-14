فيسبوك تتشارك مع المركز الوطني لنقل الدم ووزارة الصحة لزيادة المتبرعين في تونس

أعلنت شركة فيسبوك الشراكة مع وزارة الصحة و"المركز الوطني لنقل الدم" في تونس لتحفيز التبرعات بالدم على المستوى الوطني، وأطلقت فيسبوك "ميزة التبرع بالدم" لتحفيز المزيد من المتبرعين على تسجيل رغبتهم في التبرع.
فعلى مستوى العالم وفي تونس أيضاً، يُعد وجود جيل من المتبرعين على المدى الطويل وحماية إمدادات الدم في المستقبل أمراً مهماً للغاية، حيث يحتاج شخص إلى نقل الدم للبقاء على قيد الحياة كل بضع ثوانٍ، ولا يعرف الكثير من الناس متى أو أين أو كيف يمكنهم التبرع بالدم. وكجزء من هذه المبادرة، يدعو المركز الوطني لنقل الدم أفراد المجتمع للتسجيل كمتبرعين والبدء في استلام الإشعارات حول فرص التبرع لمساعدة المركز على جمع كميات كافية من فصائل الدم التي يحتاجها المرضى.
واعتبارًا من اليوم، سيتمكن جميع مستخدمي فيسبوك في تونس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا من الاشتراك في هذه الميزة الجديدة لتلقي إشعارات بفرص التبرع بالدم القريبة منهم. وستتمكن مراكز التبرع بالدم المعتمدة من نشر تعليقات حول طلبات التبرع بالدم وتحتوي هذه التعليقات على زر يتيح للمستخدم إمكانية التواصل مع المركز مباشرة.
ويتزامن إطلاق ميزة التبرع بالدم في تونس مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 جوان، وسيتمكن مستخدمي فيسبوك من التواصل بسهولة أكبر مع مراكز التبرع القريبة منهم في جميع أنحاء تونس بما يسهم في تحفيز المزيد من التبرعات الضرورية والمساعدة على مواجهة انخفاض المخزون لدى مراكز الدم بسبب جائحة كورونا.
وقد سجل أكثر من 100 مليون شخص رغبتهم في تلقي إشعارات على فيسبوك من بنوك ومراكز التبرع القريبة منهم للحصول على فرص التبرع في أكثر من 30 دولة. وتتوفر هذه الميزة اليوم في كل من جنوب إفريقيا ومصر والسنغال وساحل العاج وكينيا والنيجر وزيمبابوي ورواندا وتشاد وناميبيا ومالي وغينيا وتنزانيا.
وقال المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم البروفيسور سلامة حميدة: "التبرع الطوعي بالدم ضروري ويجب ألا يتوقف خلال فترة جائحة كورونا الحرجة."
وقال خالد قوبعة مدير السياسات العامة في منطقة شمال أفريقيا لدى فيسبوك: "تهدف منصتنا إلى المساعدة على تحفيز التبرع بالدم وتشجيع الناس على المبادرة لتنفيذ هذا العمل التطوعي النبيل. ونحن فخورون جدًا بدعمنا لمراكز الدم، ونرى أن لهذه الشراكة أهميتها الكبيرة خصوصاً لتلبية الحالات الاستعجالية في هذه الأوقات الحرجة. حيث نسعى إلى زيادة الوعي تجاه مواضيع مهمة مثل جائحة كوفيد-19، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في دعم حاجيات المرضى من خلال مساعدة بنوك ومراكز الدم على جمع المخزون الكافي والضروري من الدم بجميع أصنافه."
كيف تعمل هذه الميزة
يمكن للراغبين في التبرع بالدم في تونس من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا تسجيل رغبتهم ليكونوا متبرعين بالدم على فيسبوك بالذهاب إلى قسم التبرع بالدم في ملفهم الشخصي، أو الوصول من خلال هذا الرابط facebook.com/donateblood
سيتمكن الأشخاص من رؤية الطلبات وفرص التبرع Blood Donations on Facebook على أجهزتهم المحمولة إلى 32 موقعاً للتبرع بالدم.
فعلى مستوى العالم وفي تونس أيضاً، يُعد وجود جيل من المتبرعين على المدى الطويل وحماية إمدادات الدم في المستقبل أمراً مهماً للغاية، حيث يحتاج شخص إلى نقل الدم للبقاء على قيد الحياة كل بضع ثوانٍ، ولا يعرف الكثير من الناس متى أو أين أو كيف يمكنهم التبرع بالدم. وكجزء من هذه المبادرة، يدعو المركز الوطني لنقل الدم أفراد المجتمع للتسجيل كمتبرعين والبدء في استلام الإشعارات حول فرص التبرع لمساعدة المركز على جمع كميات كافية من فصائل الدم التي يحتاجها المرضى.
واعتبارًا من اليوم، سيتمكن جميع مستخدمي فيسبوك في تونس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا من الاشتراك في هذه الميزة الجديدة لتلقي إشعارات بفرص التبرع بالدم القريبة منهم. وستتمكن مراكز التبرع بالدم المعتمدة من نشر تعليقات حول طلبات التبرع بالدم وتحتوي هذه التعليقات على زر يتيح للمستخدم إمكانية التواصل مع المركز مباشرة.
ويتزامن إطلاق ميزة التبرع بالدم في تونس مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 جوان، وسيتمكن مستخدمي فيسبوك من التواصل بسهولة أكبر مع مراكز التبرع القريبة منهم في جميع أنحاء تونس بما يسهم في تحفيز المزيد من التبرعات الضرورية والمساعدة على مواجهة انخفاض المخزون لدى مراكز الدم بسبب جائحة كورونا.
وقد سجل أكثر من 100 مليون شخص رغبتهم في تلقي إشعارات على فيسبوك من بنوك ومراكز التبرع القريبة منهم للحصول على فرص التبرع في أكثر من 30 دولة. وتتوفر هذه الميزة اليوم في كل من جنوب إفريقيا ومصر والسنغال وساحل العاج وكينيا والنيجر وزيمبابوي ورواندا وتشاد وناميبيا ومالي وغينيا وتنزانيا.
وقال المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم البروفيسور سلامة حميدة: "التبرع الطوعي بالدم ضروري ويجب ألا يتوقف خلال فترة جائحة كورونا الحرجة."
وقال خالد قوبعة مدير السياسات العامة في منطقة شمال أفريقيا لدى فيسبوك: "تهدف منصتنا إلى المساعدة على تحفيز التبرع بالدم وتشجيع الناس على المبادرة لتنفيذ هذا العمل التطوعي النبيل. ونحن فخورون جدًا بدعمنا لمراكز الدم، ونرى أن لهذه الشراكة أهميتها الكبيرة خصوصاً لتلبية الحالات الاستعجالية في هذه الأوقات الحرجة. حيث نسعى إلى زيادة الوعي تجاه مواضيع مهمة مثل جائحة كوفيد-19، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في دعم حاجيات المرضى من خلال مساعدة بنوك ومراكز الدم على جمع المخزون الكافي والضروري من الدم بجميع أصنافه."
كيف تعمل هذه الميزة
يمكن للراغبين في التبرع بالدم في تونس من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا تسجيل رغبتهم ليكونوا متبرعين بالدم على فيسبوك بالذهاب إلى قسم التبرع بالدم في ملفهم الشخصي، أو الوصول من خلال هذا الرابط facebook.com/donateblood
سيتمكن الأشخاص من رؤية الطلبات وفرص التبرع Blood Donations on Facebook على أجهزتهم المحمولة إلى 32 موقعاً للتبرع بالدم.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 227549