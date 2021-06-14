رئيس بلدية جدليان يسلم نفسه

باب نات - صرح الناطق بالرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض نويوي،لباب نات اليوم الإثنين 14 جوان 2021، أن رئيس بلدية جدليان بالقصرين قد سلم نفسه إلى وحدات الحرس الوطني بالجهة بعد أن كان مفتشا عنه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اثر محاولته دهس شقيقه باستعمال السيارة الإدارية . ... مبينا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.
ورئيس بلدية جدليان الناصر العماري انتخب على قائمة "جدليان أولا" ب185 صوتا .
ورئيس بلدية جدليان الناصر العماري انتخب على قائمة "جدليان أولا" ب185 صوتا .
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