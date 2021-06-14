   Warda - على عيني  

رئيس بلدية جدليان يسلم نفسه

رئيس بلدية جدليان من ولاية القصرين الناصر العماري
Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 16:02 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - صرح الناطق بالرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض نويوي،لباب نات اليوم الإثنين 14 جوان 2021، أن رئيس بلدية جدليان بالقصرين قد سلم نفسه إلى وحدات الحرس الوطني بالجهة بعد أن كان مفتشا عنه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اثر محاولته دهس شقيقه باستعمال السيارة الإدارية . ... مبينا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.


ورئيس بلدية جدليان الناصر العماري انتخب على قائمة "جدليان أولا" ب185 صوتا .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227543



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 14 جوان 2021|3 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
29°
 32° % 24 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2231°-2235°-2335°-2537°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Ecosse -Rép Tchèque
  17h00: Pologne - Slovaquie
  20h00: Espagne - Suède
  • Avoirs en devises
    21255,2

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,32941 DT        1$ =2,77715 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   1244,1 MDT