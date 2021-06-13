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المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لملاقاة مالي

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 18:01 قراءة: 0 د, 38 ث
شرع المنتخب الوطني للأكابر يوم السبت، في الإعداد لمقابلته الودية الثالثة التي ستجمعه بنظيره المالي يوم 15 جوان الجاري بملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة 20و30 دق.

وشارك 12 لاعبا في الحصة التدريبية وهم: فاروق بن مصطفى وعاطف الدخيلي ومعز بن شريفية ووجدي كشريدة وعلي العابدي وعمر الرقيق وحنبعل المجبري وعلي يوسف وسيف الدين الجزيري وعصام الجبالي ومنتصر الطالبي وآدم بالأمين.


أمّا بقية اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الودي ضد المنتخب الجزائري، فقد خضعوا إلى برنامج خاص وحصة إزالة إرهاق بمقر الإقامة.


من جهة أخرى، غادر وهبي الخزري وديلان برون مقر إقامة المنتخب الوطني بالاتفاق مع المدرب الوطني، ولن يشاركوا في اللقاء الودي الأخير.
كما قرر الإطار الفني الترخيص لكل من معز بن شريفية ومحمد علي بن رمضان بالالتحاق بتحضيرات الترجي الرياضي، ولن يشاركا في اللقاء الودي الأخير.

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