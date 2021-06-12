   Abdelhalim - *رسالة تحت الماء  

مخلوف لمحمد عبو: أتحداك لو تملك ضدي ربع دليل بالتعامل مع جهات أجنبية مشبوهة

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 16:53 قراءة: 0 د, 57 ث
هاجم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو بعد اتهامه بان له ارتباطات خارجية. وتحدى مخلوف محمد عبو ان يثبت ذلك موجها له كلاما حادا.

وكان محمد عبو خلال حضوره ببرنامج رونديفو9 على قناة التاسعة، مساء أمس أكد على خطورة الإجتماع الذي قام به رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالخارج .


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كما إنتقد عبو محاولات مخلوف التقرب من جهات أجنبية مهما كان الثمن، واشار عبو إلى إرتباط مخلوف بمصالح مالية لأطراف لم يسمها، مضيفا أن الوصول إلى السلطة بأي طريقة سيوقعه سريعا.
ودعا محمد عبو مخلوف إلى التخلي عن التبعية للنهضة، قائلا: "سيستعملونك ثم يرمونك كمن سبقوك.." وفق قوله.


وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :

" الشيئ الذي تبقى من محمد عبو الذي اعرفه...اتهمني للمرة الثالثة بان عندي ارتبطات خارجية مشبوهة ومعاملات مالية مع أنظمة اجنبية وعندي قاعدة مشبوهة...ياعبو سابقا والعبور حاليا لعنة الله عليك كان عندك ذرة شرف وعندك ربع دليل...وما تفضحنيش."




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227451

Nouri  ()  |Samedi 12 Juin 2021 à 16h 04m |           
عبو جرثومة خبيثة تريد فساد الوطن !!!



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