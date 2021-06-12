مخلوف لمحمد عبو: أتحداك لو تملك ضدي ربع دليل بالتعامل مع جهات أجنبية مشبوهة

هاجم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو بعد اتهامه بان له ارتباطات خارجية. وتحدى مخلوف محمد عبو ان يثبت ذلك موجها له كلاما حادا.
وكان محمد عبو خلال حضوره ببرنامج رونديفو9 على قناة التاسعة، مساء أمس أكد على خطورة الإجتماع الذي قام به رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالخارج .
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كما إنتقد عبو محاولات مخلوف التقرب من جهات أجنبية مهما كان الثمن، واشار عبو إلى إرتباط مخلوف بمصالح مالية لأطراف لم يسمها، مضيفا أن الوصول إلى السلطة بأي طريقة سيوقعه سريعا.
ودعا محمد عبو مخلوف إلى التخلي عن التبعية للنهضة، قائلا: "سيستعملونك ثم يرمونك كمن سبقوك.." وفق قوله.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
وكان محمد عبو خلال حضوره ببرنامج رونديفو9 على قناة التاسعة، مساء أمس أكد على خطورة الإجتماع الذي قام به رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالخارج .
اقرأ أيضا: عبو يتهم مخلوف باستغلال علاقاته للاثراء غير المشروع ومخلوف يردّ: يا نذل، أتحدّاك أن تثبت اننى تحصلت على أموال من أي جهة
كما إنتقد عبو محاولات مخلوف التقرب من جهات أجنبية مهما كان الثمن، واشار عبو إلى إرتباط مخلوف بمصالح مالية لأطراف لم يسمها، مضيفا أن الوصول إلى السلطة بأي طريقة سيوقعه سريعا.
ودعا محمد عبو مخلوف إلى التخلي عن التبعية للنهضة، قائلا: "سيستعملونك ثم يرمونك كمن سبقوك.." وفق قوله.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
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