المرزوقي يوقع على بيان ولادة المحكمة الدولية ضد الفساد‎

أصدر القاضي الفدرالي الأمريكي مارك ولف اليوم بيان ولادة المبادرة العالمية لبعث محكمة دولية ضدّ الفساد لتتبع وعقاب سرّاق الشعوب وإيجاد الإطار القانوني الدولي لإرجاع الأموال المنهوبة .وقد أمضى أكثر من مائة شخصية عالمية من السياسيين والفنانين والمفكرين بيان مساندة هذه المبادرة . ومن بين الممضين رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقيكارل بيلدت رئيس الحكومة السابق - السويدمنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق - تونسروزن بلفنيليف رئيس الجمهورية السابق - بلغارياخوان مانويل سانتوس رئيس الجمهورية السابقوالحاصل على جائزة نوبل للسلام - كولومبياحارث سيلادشيك رئيس الحكومة السابق - البوسنة والهرسكدانليو ترك رئيس الجمهورية السابق- سلوفينياسوزانا مالكورا وزير الخارجية السابق- الأرجنتينكارلوس سيلفاني مدير سابق للموارد الوطنية - الأرجنتينقاريت ايفانس وزير الخارجية السابق - أسترالياجام اباريسيو اوتيرو سفير سابق - بوليفيا