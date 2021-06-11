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المرزوقي يوقع على بيان ولادة المحكمة الدولية ضد الفساد‎

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 06:43 قراءة: 0 د, 43 ث
أصدر القاضي الفدرالي الأمريكي مارك ولف اليوم بيان ولادة المبادرة العالمية لبعث محكمة دولية ضدّ الفساد لتتبع وعقاب سرّاق الشعوب وإيجاد الإطار القانوني الدولي لإرجاع الأموال المنهوبة .
وقد أمضى أكثر من مائة شخصية عالمية من السياسيين والفنانين والمفكرين بيان مساندة هذه المبادرة . ومن بين الممضين رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي

قائمة العشر شخصيات الأولى الممضية لهذا البيان الذي ستتبعه حملة دولية للتقدم بالمشروع .

كارل بيلدت رئيس الحكومة السابق - السويد
منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق - تونس
روزن بلفنيليف رئيس الجمهورية السابق - بلغاريا
خوان مانويل سانتوس رئيس الجمهورية السابق
والحاصل على جائزة نوبل للسلام - كولومبيا
حارث سيلادشيك رئيس الحكومة السابق - البوسنة والهرسك
دانليو ترك رئيس الجمهورية السابق- سلوفينيا
سوزانا مالكورا وزير الخارجية السابق- الأرجنتين
كارلوس سيلفاني مدير سابق للموارد الوطنية - الأرجنتين
قاريت ايفانس وزير الخارجية السابق - أستراليا
جام اباريسيو اوتيرو سفير سابق - بوليفيا


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