المرزوقي يوقع على بيان ولادة المحكمة الدولية ضد الفساد‎

أصدر القاضي الفدرالي الأمريكي مارك ولف اليوم بيان ولادة المبادرة العالمية لبعث محكمة دولية ضدّ الفساد لتتبع وعقاب سرّاق الشعوب وإيجاد الإطار القانوني الدولي لإرجاع الأموال المنهوبة .
وقد أمضى أكثر من مائة شخصية عالمية من السياسيين والفنانين والمفكرين بيان مساندة هذه المبادرة . ومن بين الممضين رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي
قائمة العشر شخصيات الأولى الممضية لهذا البيان الذي ستتبعه حملة دولية للتقدم بالمشروع .
كارل بيلدت رئيس الحكومة السابق - السويد
منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق - تونس
روزن بلفنيليف رئيس الجمهورية السابق - بلغاريا
خوان مانويل سانتوس رئيس الجمهورية السابق
والحاصل على جائزة نوبل للسلام - كولومبيا
حارث سيلادشيك رئيس الحكومة السابق - البوسنة والهرسك
دانليو ترك رئيس الجمهورية السابق- سلوفينيا
سوزانا مالكورا وزير الخارجية السابق- الأرجنتين
كارلوس سيلفاني مدير سابق للموارد الوطنية - الأرجنتين
قاريت ايفانس وزير الخارجية السابق - أستراليا
جام اباريسيو اوتيرو سفير سابق - بوليفيا
وقد أمضى أكثر من مائة شخصية عالمية من السياسيين والفنانين والمفكرين بيان مساندة هذه المبادرة . ومن بين الممضين رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي
قائمة العشر شخصيات الأولى الممضية لهذا البيان الذي ستتبعه حملة دولية للتقدم بالمشروع .
كارل بيلدت رئيس الحكومة السابق - السويد
منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق - تونس
روزن بلفنيليف رئيس الجمهورية السابق - بلغاريا
خوان مانويل سانتوس رئيس الجمهورية السابق
والحاصل على جائزة نوبل للسلام - كولومبيا
حارث سيلادشيك رئيس الحكومة السابق - البوسنة والهرسك
دانليو ترك رئيس الجمهورية السابق- سلوفينيا
سوزانا مالكورا وزير الخارجية السابق- الأرجنتين
كارلوس سيلفاني مدير سابق للموارد الوطنية - الأرجنتين
قاريت ايفانس وزير الخارجية السابق - أستراليا
جام اباريسيو اوتيرو سفير سابق - بوليفيا
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