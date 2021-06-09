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جنيف: أسرة انعاش ومستلزمات طبية في اتجاه تونس
Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 16:03
قراءة: 0 د, 12 ث
شحنت اليوم من مطار جنيف عدد من اسرة الانعاش و المستلزمات الطبية في اتجاه تونس بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الى جينيف وفرتها مؤسسة فرح للاعمال الخيرية و الانسانية...
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Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 227242