جنيف: أسرة انعاش ومستلزمات طبية في اتجاه تونس

شحنت اليوم من مطار جنيف عدد من اسرة الانعاش و المستلزمات الطبية في اتجاه تونس بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الى جينيف وفرتها مؤسسة فرح للاعمال الخيرية و الانسانية...