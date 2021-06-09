أحمد الصواب: قيس سعيد خالف الدستور مجدّدا وعماد بوخريص كان من القضاة المنسجمين مع بن علي‎

قال الثلاثاء 8 جوان، القاضي السابق أحمد الصواب ان رئيس الجمهورية قيس سعيد خالف الدستور مرة جديدة، بعد انتهاء فترة 4 أيام على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية على رئيس الجمهورية من جديد دون ختم المشروع.واعتبر الصواب في تصريح لاذاعة اكسبرس اف ام، أن هناك انسدادا كليا للأفق أمام مشروع قانون المحكمة الدستورية، مضيفا بأن الانفجار مرتقب أمام انسداد الأفق الحالي في البلاد.وتحدث الصواب في سياق اخر عن اقالة عماد بوخريص من رئاسة هيئة مكافحة الفساد واشار الي تعامل قيس سعيد بمكيالين مع اقالة شوقي الطبيب واقالة عماد بوخريص.وقال الصواب " إقالة شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة من طرف إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة آنذاك لم يخلق أي ردة فعل من طرف رئيس الجمهورية لأن الطبيب كان الطرف الفاعل في كشف تضارب المصالح في صفقة الكمامات".وأشار الصواب الي ان بوخريص لم يحدث اي اشعاع لنشاط الهيئة مضيفا بأن بوخريص كان من القضاة المنسجمين مع الرئيس الراحل بن علي.