تعليق بعض الجلسات بالمحكمة الابتدائية بتونس... الناطق الرسمي يكشف الاسباب

باب نات -

محكمة الاستئناف

شهدت صباح اليوم المحكمة الابتداىية بتونس تعليق للعمل ومنع المتقاضين من الدخول وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بتونس والمساعد الاول لوكيل الجمهورية محسن الدالي صرح لباب نات انه تم تعليق بعض الجلسات اثر تسجيل اصابات بصفوف الموظفين والعاملين بالمحكمة.مبينا انه يستثنى من ذلك القضايا الاستعجالية وقضايا الموقوفين .يذكر أنه تقرّر تعليق العمل بمحكمة الاستئناف انطلاقا من يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية 15 جوان الجاري وذلك بسبب تفشّي وباء كورونا والوقوف على وجود إصابات بالعدوى في صفوف العديد من القضاة والكتبة وأعوان الأمن بالمحكمة... ويستثني من هذا القرار القضايا الاستعجالية شديدة التأكّد ومطالب الطعون والبت في وضعيّة المفتّش عنهم.