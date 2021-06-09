بعد إقالته... بوخريص يصرّح: لن أكون شاهد زور على منظومة مرتبطة بأخطبوط الفساد

مشيشي عطل إصدار الأمر المتعلق بنشر تصاريح الفئات من 1 إلى 8 خوفا على الحزام السياسي

أكدّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق عماد بوخريص، "وجود ارتباط بين جزء من منظومة الحكم وإخطبوط الفساد".وقال بوخريص في تصريح لصحفية المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، "إنه لن يكون شاهد زور على منظومة فاسدة، على رأسها سياسيون يتخذون قرارات اعتباطية ضدّ مصلحة الشعب التونسي"، مضيفا بالقول،"لقد اخترت التكتم عملا بمبدأ واجب التحفظ ومراعاة للوضع الصحي الصعب ووضع البلاد، لكنّي أصبحت أزعج العديد وعقبة أمام الحكومة، وجب التخلص منها، حسب تعبيره.وأقرّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق عماد بوخريص، بوجود "مستشاري سوء" في الحكومة، معبرا عن خوفه على البلاد، بسبب هذه القرارات اللامسؤولة والتي ستكون لها، تبعات ونتائج وخيمة على صورة تونس، لأن هذه الحكومة لا تحترم مؤسساتها وتريد التطبيع مع الفساد،" حسب تعبيره.وقال عماد بوخريص، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي لم يتجرأ على إصدار الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضامين التصاريح بالمصالح والمكاسب الخاص بالفئات من 1 إلى 8 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالرغم من أهميته ورغم إرسال أكثر من منشور في الغرض من قبل الهيئة .وأضاف بوخريص أن رئيس الحكومة في كل مرة يعد باصداره لكنه لم يفعل وبالتالي هذا التعمد في التعطيل مرده الخوف على الحزام السياسي.