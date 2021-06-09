   Om Kalthoum - الحب كلّو  

بعد إقالته... بوخريص يصرّح: لن أكون شاهد زور على منظومة مرتبطة بأخطبوط الفساد

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 08:36 قراءة: 1 د, 1 ث
أكدّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق عماد بوخريص، "وجود ارتباط بين جزء من منظومة الحكم وإخطبوط الفساد".

وقال بوخريص في تصريح لصحفية المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، "إنه لن يكون شاهد زور على منظومة فاسدة، على رأسها سياسيون يتخذون قرارات اعتباطية ضدّ مصلحة الشعب التونسي"، مضيفا بالقول،"لقد اخترت التكتم عملا بمبدأ واجب التحفظ ومراعاة للوضع الصحي الصعب ووضع البلاد، لكنّي أصبحت أزعج العديد وعقبة أمام الحكومة، وجب التخلص منها، حسب تعبيره.


وأقرّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق عماد بوخريص، بوجود "مستشاري سوء" في الحكومة، معبرا عن خوفه على البلاد، بسبب هذه القرارات اللامسؤولة والتي ستكون لها، تبعات ونتائج وخيمة على صورة تونس، لأن هذه الحكومة لا تحترم مؤسساتها وتريد التطبيع مع الفساد،" حسب تعبيره.

مشيشي عطل إصدار الأمر المتعلق بنشر تصاريح الفئات من 1 إلى 8 خوفا على الحزام السياسي

وقال عماد بوخريص، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي لم يتجرأ على إصدار الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضامين التصاريح بالمصالح والمكاسب الخاص بالفئات من 1 إلى 8 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالرغم من أهميته ورغم إرسال أكثر من منشور في الغرض من قبل الهيئة .

وأضاف بوخريص أن رئيس الحكومة في كل مرة يعد باصداره لكنه لم يفعل وبالتالي هذا التعمد في التعطيل مرده الخوف على الحزام السياسي.

Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 227206

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 09 Juin 2021 à 09h 38m |           
آسف للخطء الوارد في التعليق السابق
فهي حركة ذكية من المشيشي وليس من الفخخفاخ

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 09 Juin 2021 à 09h 14m |           
هو يضيف سببا مقنعا لطرده فلو لم يطرد لواصل التغطية على الفاسدين وما كان ليتحدث عنهم
حركة ذكية من الفخفاخ

Ahmed01  (France)  |Mercredi 09 Juin 2021 à 09h 05m |           
الآن حصحص الحق ، وتبيّن الخيط الأبيض من الأسود من الليل
قد تبيّن الرشد من الغيّ

Nouri  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 08h 57m |           
ماذا تريدونه ان يقل ؟؟؟
كل من يتحدث للصحافة يقدم نفسه انه هو الشريف وحارب الفساد ويعلم من هو الفاسد ويعلم كل الملفّات ويعلو ويعلم !!!
لكن في مدة اشرافهم على هذه المؤسسة لم نسمع منهم شيئا صمّ بكم !!!
تونس ليست بحاجة بسياسيين يحاربون الفساد فإن حارب احدهم الفساد فلمصلحته ورأينا ذلك مع عديد السياسيين !!!
تونس بحاجة لقضاء مستقل بعيد عن التجاذبات السياسية ويحميه الدستور وابعاد كل من الرؤساء الثلاثة عن القضاء من قريب او بعيد !!!

Devil  (France)  |Mercredi 09 Juin 2021 à 08h 45m |           
S'ils avaient peur des dossiers que vous détenez ils ne vous aurait pas limogé mon ami, vous auriez été promu :)

Il ne vous reste plus qu'à médiatiser l'affaire pour faire régner le doute mais en l'absence d'élections dans l'horizon je pense que ça ne servira pas à grand chose à part vous faire une petite revanche

Sarramba  (United States)  |Mercredi 09 Juin 2021 à 08h 44m |           
عندما كان في المنصب ، كان لا يهمه لا حالة البلاد ولا مؤسساتها ولا مستشاريها ولا قراراتهم... ثم فجأة عندما عُزل أو بالأحرى أطرد، اكتشف نفسه ولي صالح ؟؟؟
طيب، نحن في انتظار قائمة الأسماء والحالات والقرارات الفاسدة والخطيرة التي يزعم بها؟؟؟
والأيام بيننا

Incuore  (Tunisia)  |Mercredi 09 Juin 2021 à 08h 09m |           
عنده عام راكش يضرب في الفلوس لا طل على سعيد و لا سعيد طل عليه. لا حس و لا خبر .و اليوم فاق و فاق بيه

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 07h 56m |           
وحكاية حماية المبّلّغ المطلوب للعدالة اللي سيادته يحضّر فيها،حتى لا تتم ملاحقه قصائيا موش فساد بكوارتو؟

Almokh  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 07h 45m |           
كيما قالو ناس بكري : كان جا فالح راهو من البارح.



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