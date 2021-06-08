رضا بالحاج: مقربون من الرئيس يتدخلون في القضاء لابقاء نبيل القروي في السجن

أفاد المحامي والمدير التنفيذي لحزب ''الأمل'' رضا بالحاج ، اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021 أن أطرافاً قريبة من رئاسة الجمهورية كانت وراء الزج بنبيل القروي رئيس قلب تونس ومنافس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية ، في السجن.وأكد رضا بالحاج ان قيادات من التيار مثل سامية عبو ومحمد عبو وغيرهما سعوا لإدخال القروي السجن وإبقائه هنالك ونجحوا نسبيا في ذلك".وأضاف رضا بالحاج "خصوم نبيل القروي نجحوا في الإطاحة به إنتخابياً وكان جاء نبيل القروي البرة من الحبس في إنتخابات 2019 النتائج كانت تكون حاجة أخرى ".وتابع راض بالحاج " نبيل القروي سينتصر كالعادة في معاركه السياسية والقضائية وسيتمكن من التحرر من سجنه".