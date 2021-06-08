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بعد اتهامه للأمن بقمع اعتصام عبير موسي، محمد الطرودي لجراد: يزي بلا شعبوية وكذب

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 09:28 قراءة: 0 د, 25 ث
شهد الاثنين 7 جوان، برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة، نقاشا حادا بين كرونيكوري القناة رياض جراد ومحمد الطرودي.

وتمسك جراد بالدفاع عن عبير موسي واعتصامها متهما السلطات الأمنية بقمع تحركها والاعتداء على حقوق المواطنين بأوامر من رئيس الحكومة ووزير الداخلية هشام المشيشي مقابل تساهل الأمن مع تحركات حركة النهضة وقلب تونس.


واستغرب الطرودي من حديث جراد عن قمع عبير موسي وخاطبه صارخا "يزي بلا شعبوية وكذب ومغالطات للناس وكان عندك فيديو لعمليات قمع واعتداء انشرو".




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