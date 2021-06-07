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سامية عبو: عبير موسي لا يصدقها إلا الأغبياء

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 18:27 قراءة: 0 د, 28 ث
أفادت النائبة في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، اليوم الإثنين، في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام إن "عبير موسي يصدقها الأغبياء".
وأضافت "الحل ليس في تعويض حركة النهضة بعبير موسي وحزبها لان وضع البلاد يحتاج للتغيير"، متابعة ان "حركة النهضة لا تليق بتونس هي أيضا".
وأقرت عبو أن "عبير موسي تمارس الإستقطاب وليس شعارها الدولة المدنية ودولة المؤسسات وعلوية القانون".
وقالت سامية عبو انها لا مع حركة النهضة ولا مع عبير موسي موضحة معارك الاصطفاف ضد مصلحة الدولة والشعب وتنمي فكرة ديكتاتور جديد.



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