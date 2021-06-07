مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين وأوامر حكومية

وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية

I. مشاريع القوانين:

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاثنين 07 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.واستمع رئيس الحكومة بهذه المناسبة الى عرض حول الوضع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مجابهة هذا الفيروس خاصة في المناطق الموبوءة.1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب الملكية الفكرية الخاصة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 06 ديسمبر 2005.II. مشاريع الأوامر الحكومية (18):1) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وقواعد تسييرها.2) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.3) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين.4) مشروع أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات.5) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.6) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 مارس 2018 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله.7) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرّخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول).8 مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرّخ في 17 أفريل 2019 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق من ولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن.ك 0.00 إلى ن.ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس)، وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعتين عدد 19 و24.9) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جويلية 2017 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة لازمة لسدّ الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12، وذلك بخصوص البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 76.10) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 أفريل 2002 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن من ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن (وذلك فيما يتعلق بالقطعة عدد 10).11) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية أريانة لازمة لإنجاز الطريق الحزامية X20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من نقطة كلومترية 0 إلى نقطة كلومترية 15.5 (القسط الأول).12) مشروعا أمرين حكوميين يتعلقان بتسمية رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.13) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.14) مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محطة إذاعية فرعية بمؤسّسة الإذاعة التونسية " إذاعة بانوراما".15) مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية السيّد عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.16) مشروع أمر حكومي يتعلق بإنهاء تسمية السيّد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.