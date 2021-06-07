بشرى لأحباء الإفريقي من التحالف

زف التحالف من اجل النادي الافريقي علي صفحته الرسمية صبيحة هذا اليوم صورا لتوقيع اتفاق رسمي بحضور من يمثل الهيئة المديرة وعضوين من التحالف مع احدي المقاولات بعد استيفاء جميع الاجراءت في مايخص تجديد قاعة تقوية العضلات بالكامل لتتزامن مع انجاز ارضية الملعب القديم بالعشب الاصطناعي المعشب وهي سلسلة من الانجازات التي تتم بتنسيق كامل بين الهيئة المديرة برئاسة يوسف العلمي وهيئة التحالف برئاسة الدكتور محسن الطرابلسي وهو يعطي الانطباع للجماهير والعريضة من منخرطين واحباء علي ان الافريقي ماض في الطريق الصحيح .ويتمثل المشروع في تجديد كامل للقاعة بأموال المساهمين من المنخرطين وقد حضر بداية الاشغال وتبادل محاضر الانجاز كل من مدير الحديقة ممثلا عن الهيئة والدكتور منصف الوسلاتي والعقيد لطفي القلمامي وهو ما يدعم فكرة المضي قدما لتعزيز هذه الانجازات بأخرى حتى يدخل الفريق بداية التحضيرات للموسم الجديد في ظروف جيدة فضلًا عن استعداد احباء للفريق وتحفيزهم للاقبال علي دعم الفريق في الفترة القادمة من خلال توفير المبالغ المطلوبة لسداد ديون الفيفا في أؤخر شهر جويلية .