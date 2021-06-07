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برهان بسيس: عبير موسي حبت تقول لكمال العكروت كان انت أميرال أنا جينيرال

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 13:02 قراءة: 0 د, 36 ث
قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلته عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لا تريد ان يزاحمها اي طرف في جهود انهاء التواجد السياسي لحركة النهضة.
وأضاف برهان بسيس " عبير موسي ليس فقط عينيها على " حبيبتها" النهضة ولكن كذلك على أشخاص مثل كمال العكروت وغيرهم وأحزاب الديمقراطية " او أحزاب النص نص".

وتابع برهان بسيس " عبير موسي تسجل الأهداف تلو الأهداف في مواجهة كمال العكروت مضيفا " عبير لبست الزي العسكري وقالت للعكروت من اعتصامها في باردو لو أنت اميرال انا " الجنرال".


وتابع برهان بسيس " في حربها ضد خصومها المعادين للنهضة كذلك موسي وجهت رسالة بانها القادرة على المواجهة الميدانية وليست معارضة " الصالونات".


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