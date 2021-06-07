اختصوا ترصد حرفاء البنوك والبريد ... عصابة البراكاجات في قبضة عدلية حمام الأنف

باب نات -

تمكن يوم أول أمس 5 جوان 2021 اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بحمام الأنف من إلقاء القبض على عصابة اجرامية خطيرة تتكون من 3 عناصر اجرامية من ذوي السوابق العدلية روعوا المواطنين وحرفاء البريد والبنوك بالبراكاجات وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد.وكشفت الابحاث معهم انه صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة وأحد الهياكل القضائيّة من أجل تورّطهم في قضايا السرقة والسلب والإعتداء بالعنف الشديد.بمراجعة النيابة العموميّة، بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.