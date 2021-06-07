وزارة الثقافة تنعى المرحوم صلاح الدين السماوي صاحب الفضاء الثقافي الخاص "كان"

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها بكلّ عبارات الحسرة والأسى صاحب الفضاء الثقافي الخاص "كان" المرحوم صلاح الدين السماوي الذي وافته المنية يوم الأحد 06 جوان 2021.
فضاء "كان" الثقافي الموجود بمنطقة بوفيشة التابعة من ولاية سوسة احتضن طيلة 30 سنة سلسلة من اللقاءات الفنية المتعددة كما اختص في تثمين النسيج التقليدي والفخار وصنع الأثاث.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد صلاح الدين السماوي وكلّ الأسرة الفنية راجية من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
فضاء "كان" الثقافي الموجود بمنطقة بوفيشة التابعة من ولاية سوسة احتضن طيلة 30 سنة سلسلة من اللقاءات الفنية المتعددة كما اختص في تثمين النسيج التقليدي والفخار وصنع الأثاث.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد صلاح الدين السماوي وكلّ الأسرة الفنية راجية من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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