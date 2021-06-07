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وزارة الثقافة تنعى المرحوم صلاح الدين السماوي صاحب الفضاء الثقافي الخاص "كان"

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 07:36 قراءة: 0 د, 26 ث
نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها بكلّ عبارات الحسرة والأسى صاحب الفضاء الثقافي الخاص "كان" المرحوم صلاح الدين السماوي الذي وافته المنية يوم الأحد 06 جوان 2021.

فضاء "كان" الثقافي الموجود بمنطقة بوفيشة التابعة من ولاية سوسة احتضن طيلة 30 سنة سلسلة من اللقاءات الفنية المتعددة كما اختص في تثمين النسيج التقليدي والفخار وصنع الأثاث.


وبهذه المناسبة الأليمة تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد صلاح الدين السماوي وكلّ الأسرة الفنية راجية من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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