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مخلوف يرّد على بوسف الشاهد: . يا فاشل .. لقيت روحك خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة .. تحبنا نخلطوا عليك

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 18:36 قراءة: 0 د, 31 ث
رد السبت 5 جوان، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف على تصريحات رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد لقناة التاسعة و التي قال فيها إن ''مخلوف خارج التاريخ والجغرافيا وقريبا خارج السياسة ''.

وقال مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك '' وعد مني أيها الڤينيول الفاشل .. لا نمشي لبلاصة تسبقني المناظر إلّي كيفك ليها .. موش لقيت روحك خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة .. تحبنا نخلطوا عليك ؟؟''
وأضاف سيف الدين مخلوف''رانا لاهيين نخدموا في شعبنا .. ومشغولين جدا جدا .. وما عناش حتى وقت للخروج بحذاك .. يا فاشل .. يا فاشل''.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227058

Franchise  (Tunisia)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 19h 25m |           
Il est bien connu que l'insolence et l'agressivité sont lesarmes des faibles et des complexés comme cet individu mkhalouf. Il a l'insulte facile faute de convaincre. Contrairement aux apparences il veut apparaitre comme un politicien, adjectif qu'il est loin de mériter. Miskina Blédi dont le sang de ses martyrs ne s'est pas soldé par de vrais patriotes.



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