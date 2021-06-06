مخلوف يرّد على بوسف الشاهد: . يا فاشل .. لقيت روحك خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة .. تحبنا نخلطوا عليك

رد السبت 5 جوان، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف على تصريحات رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد لقناة التاسعة و التي قال فيها إن ''مخلوف خارج التاريخ والجغرافيا وقريبا خارج السياسة ''.
وقال مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك '' وعد مني أيها الڤينيول الفاشل .. لا نمشي لبلاصة تسبقني المناظر إلّي كيفك ليها .. موش لقيت روحك خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة .. تحبنا نخلطوا عليك ؟؟''
وأضاف سيف الدين مخلوف''رانا لاهيين نخدموا في شعبنا .. ومشغولين جدا جدا .. وما عناش حتى وقت للخروج بحذاك .. يا فاشل .. يا فاشل''.
وقال مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك '' وعد مني أيها الڤينيول الفاشل .. لا نمشي لبلاصة تسبقني المناظر إلّي كيفك ليها .. موش لقيت روحك خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة .. تحبنا نخلطوا عليك ؟؟''
وأضاف سيف الدين مخلوف''رانا لاهيين نخدموا في شعبنا .. ومشغولين جدا جدا .. وما عناش حتى وقت للخروج بحذاك .. يا فاشل .. يا فاشل''.
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