تداولت الأحد 6 جوان، صفحات الفايسبوك فيديو من ساحة باردو مقرّ اعتصام الحزب الدستوري الحر أثار جدلا واسعا.
وظهرت عبير موسي وهي جالسة في كرسي ويحيط بها مجموعة من قيادات حزبها أحدهم يقوم بحمايتها من اشعة الشمس والاخر يلعب دور المروحة في مشهد اثار عديد التفاعلات الساخرة.
وعلق عديد النشطاء بالقول "السلطانة عبير موسي لديها مجموعة من الجواري والعبيد مكلفين بالتهوئة والتبريد".
فيما برر بعض انصار عبير موسي هذا المشهد بتعرضها لوعكة صحية معتبرين ان ما تقوم به موسى عمل بطولي لانقاذ البلاد من الاخوان حسب تعبيرهم.
رابط الفيديو
وكانت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسي، شعرت بتوعّك يوم الأحد، في اعتصام في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، ما استوجب تدخل طاقم طبي لإسعافها ونقلها للمستشفى.
جاء ذلك، بعدما أعلنت موسي أمس السبت، الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان، في إشارة إلى رئيسه، راشد الغنوشي.
وظهرت عبير موسي وهي جالسة في كرسي ويحيط بها مجموعة من قيادات حزبها أحدهم يقوم بحمايتها من اشعة الشمس والاخر يلعب دور المروحة في مشهد اثار عديد التفاعلات الساخرة.
وعلق عديد النشطاء بالقول "السلطانة عبير موسي لديها مجموعة من الجواري والعبيد مكلفين بالتهوئة والتبريد".
فيما برر بعض انصار عبير موسي هذا المشهد بتعرضها لوعكة صحية معتبرين ان ما تقوم به موسى عمل بطولي لانقاذ البلاد من الاخوان حسب تعبيرهم.
رابط الفيديو
وكانت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسي، شعرت بتوعّك يوم الأحد، في اعتصام في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، ما استوجب تدخل طاقم طبي لإسعافها ونقلها للمستشفى.
جاء ذلك، بعدما أعلنت موسي أمس السبت، الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان، في إشارة إلى رئيسه، راشد الغنوشي.
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