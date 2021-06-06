   Warda - على عيني  

تربص منتخب الأكابر... راحة اليوم الأحد واستئناف التحضيرات غدا الاثنين

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 16:27 قراءة: 0 د, 27 ث
بعد إجراء المقابلة الودية الأولى ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، التي حسمها المنتخب الوطني لفائدته بنتيجة 1ـ0، منح المدرب الوطني منذر الكبير راحة للاعبين اليوم الأحد وذلك بعد أسبوع من التحضيرات المتواصلة.

وستستأنف العناصر الوطنية التمارين، غدا الاثنين استعدادا لمقابلتها ضد منتخب الجزائر، وستعرف المجموعة تعزيزا بالتحاق إلياس السخيري بالتحضيرات، ليكتمل النصاب داخل نسور قرطاج.


وللتذكير فإن المقابلة ضد المنتخب الجزائري، ستدور يوم الجمعة 11 جوان انطلاقا من الساعة 20و30 دق بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، أمّا اللقاء الودي الثالث ضد منتخب مالي فهو مبرمج يوم 15 جوان انطلاقا من الساعة 20 و30 دق.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227039



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 07 جوان 2021 | 26 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:38 16:10 12:25 05:00 03:10
27°
 28° % 34 :الرطــوبة
تونــس 21°
7.72 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2129°-1928°-1928°-2029°-20
  • Avoirs en devises
    21545,8

  • (4 juin)
  • Jours d'importation
    144
  •              1 € = 3,33560 DT        1$ =2,75171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juin)   1606,5 MDT