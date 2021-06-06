تربص منتخب الأكابر... راحة اليوم الأحد واستئناف التحضيرات غدا الاثنين

بعد إجراء المقابلة الودية الأولى ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، التي حسمها المنتخب الوطني لفائدته بنتيجة 1ـ0، منح المدرب الوطني منذر الكبير راحة للاعبين اليوم الأحد وذلك بعد أسبوع من التحضيرات المتواصلة.وستستأنف العناصر الوطنية التمارين، غدا الاثنين استعدادا لمقابلتها ضد منتخب الجزائر، وستعرف المجموعة تعزيزا بالتحاق إلياس السخيري بالتحضيرات، ليكتمل النصاب داخل نسور قرطاج.وللتذكير فإن المقابلة ضد المنتخب الجزائري، ستدور يوم الجمعة 11 جوان انطلاقا من الساعة 20و30 دق بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، أمّا اللقاء الودي الثالث ضد منتخب مالي فهو مبرمج يوم 15 جوان انطلاقا من الساعة 20 و30 دق.