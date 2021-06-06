   Warda - على عيني  

وفاء الشاذلي: المظاهرات المضروبة متاع البوز والسلفي ماتحرّرش تونس

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 13:11 قراءة: 1 د, 9 ث
انتقدت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك تنظيم المظاهرات مدفوعة الأجر مضيفة أن الشعب بهذه الطريقة لن يسترجع وطنه بل سيخدم فقط المصلحة السياسية لمن دعاه للخروج... وتزامن نشر هذه التدوينة مع مسيرة عبير موسي أمس السبت ...


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وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت السبت، الدخول في اعتصام مفتوح تحت شعار حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: "لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان"، مطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما طالبت برحيل حكومة هشام المشيشي. وأضافت: "نطالب بدولة تونسية حرة ذات سيادة مستقلة.. وواجب على كل تونسي الانخراط في تحرير البلاد من الإخوان".

وكتبت الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ما يلي:

" الشعب اللي ينظمولو خرجة احتجاجية بالفلوس والكيران لن يسترجع وطنه هو فقط سيخدم المصلحة السياسية لمن دعاه للخروج وفقط يزيد يكب سعد بلادو أكثر ماللي مكبوب !!! ووقت يقرر الشعب يخرج سنخرج فورا في اي وقت واي مكان المهم ان تكون المظاهرة تلقائية وهدفها تحرير تونس !!! منذ زمن انتظر ساعة الصفر لتحرير تونس!!! وقت نشوف الشعب خرج من كل فج عميق يجري ويصيح وشادد صحيح مايروح إلا مايفك بلادو وقتها فقط حانت ساعة الصفر!!! ولذلك المظاهرات المضروبة متاع البوز والسلفي ماتحررش تونس."




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227037

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 13h 16m |           
وينهم قشور الديامنت اللي هزهم علي لعريض ...

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 12h 43m |           
حقا قالت و هي الكذوب

للذكرى : هل وجدت الـ500 طن من الديامونت التي أهدرها علي العريض؟؟



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