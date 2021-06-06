وفاء الشاذلي: المظاهرات المضروبة متاع البوز والسلفي ماتحرّرش تونس

انتقدت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك تنظيم المظاهرات مدفوعة الأجر مضيفة أن الشعب بهذه الطريقة لن يسترجع وطنه بل سيخدم فقط المصلحة السياسية لمن دعاه للخروج... وتزامن نشر هذه التدوينة مع مسيرة عبير موسي أمس السبت ...
اقرأ أيضا: صورة اليوم: شعارات وأعلام حركة النهضة في مسيرة عبير موسي لتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان
وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت السبت، الدخول في اعتصام مفتوح تحت شعار حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: "لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان"، مطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما طالبت برحيل حكومة هشام المشيشي. وأضافت: "نطالب بدولة تونسية حرة ذات سيادة مستقلة.. وواجب على كل تونسي الانخراط في تحرير البلاد من الإخوان".
وكتبت الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ما يلي:
اقرأ أيضا: صورة اليوم: شعارات وأعلام حركة النهضة في مسيرة عبير موسي لتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان
وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت السبت، الدخول في اعتصام مفتوح تحت شعار حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: "لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان"، مطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما طالبت برحيل حكومة هشام المشيشي. وأضافت: "نطالب بدولة تونسية حرة ذات سيادة مستقلة.. وواجب على كل تونسي الانخراط في تحرير البلاد من الإخوان".
وكتبت الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ما يلي:
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