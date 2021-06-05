الغنوشي  يدعو الى ضرورة توحيد صوت تونس بالخارج وعدم تقديم تصريحات متناقضة‎

دعا رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي الى ضرورة توحيد صوت تونس بالخارج وعدم تقديم تصريحات متناقضة، مشددا على اهمية ان تكون جميعها متجهة نحو اعطاء صورة جيدة عن البلاد لتكون وجهة للاستثمار والحصول على الدعم المالي اللازمواضاف اليوم السبت في مداخلة بمناسبة احياء الذكرى ال40 لتاسيس حركة النهضة التي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة ، ان الحوار يعد الطريق الاوحد ، لتوحيد الصفوف واخراج البلاد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة خصوصا وان النمو الاقتصادي يحتاج الى استقرار سياسي.واكد مواصلة دعم حركة النهضة لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بعقد حوار وطني يجمع مختلف الاطراف، ومواصلتها ايضا التوجه الى رئيس الجمهورية قيس سعيد للاشراف على هذا الحوار مبرزا انه ليس لتونس اليوم مخرجا من الازمة الراهنة الا عبر حوار شامل .وقال الغنوشي من جهة اخرى انه من ابرز مظاهر تعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع نسبة الاستهلاك التي تفوق نسبة الانتاج الامر الذي ادى الى تضاعف الديون والوقوع في اشكالية دفعها، مؤكدا ان المسؤولية حاليا منوطة بتضافر جهود النخبة التونسية وكل المسؤولين في السلطة والمعارضة لايجاد حلول للمشكل الاقتصادي واتخاذ القرارات الملائمة.واوضح ان الاصلاح يظل ممكنا مادام هناك حاجة له مشيرا الى تاخر العمليات الاصلاحية التي كانت يجب ان تكون منذ عدة سنوات وذلك عبر وضع مخطط واضح واتخاذ اجراءت حقيقة ترتكز على الزيادة في الانتاج وتحسين الانتاجيةوبين رئيس الحركة انه قد ان الاوان الان للتقليص من النفقات والترفيع في الانتاج وتوعية المواطن من قبل الفاعلين السياسيين بعمق الازمة وباهمية المشروع الاصلاحي الذي يتطلب الترفيع في الاسعار وزيادة الإنتاجية، حسب تعبيره.