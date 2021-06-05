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البحيري لسنية الدهماني: نتحداك إن كنت تدخّلت في القضاء

Publié le Samedi 05 Juin 2021 - 08:28 قراءة: 0 د, 57 ث
تحدى النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري في حوار على "قرطاج +" المحامية سنية الدهماني إثبات تدخله في القضاء او في أي ملف قضائي.
وأضاف البحيري " مقارنتنا ببن علي من قبل الدهماني تثبت انها لم تكن واعية بالجرائم التي اقترفها قضاء بن علي وتصدير احكام الإعدام للمعارضيين السياسيين".
وتابع نور الدين البحيري " الدهماني تهاجمني في محاولة لادانة النهضة في النهاية وكما يقال " راس الهم دادة عيشة".
وتسائل البحيري " اين كانت المحامية سنية الدهماني في عهد بن علي وفي عهد النضال مضيفا " الدهماني لم تعرف نضال النهضة ".


يذكر أن المحامية سنية الدهماني كانت صرّحت يوم الجمعة 28 ماي 2021 ،ان إختيار مصوتي سبر آراء سيغما كنساي وجريدة المغرب لراشد الغنوشي كأسوأ شخصية والأقل ثقة لدى التونسيين معقول في ظل السياسات الحالية الخاطئة.

وأضافت الدهماني "التصويت كان معقولاً بالنظر إلى أداء الغنوشي في سنوات الثورة العشرة ولكن "الغنوشي هو خطر سياسي وربما يعكر صفو الحياة السياسية ولكن الخطر الحقيقي هو نور الدين البحيري الذي هدم أسس القضاء التونسي خلال وزارته للعدل إبان الثورة وما إنجر عنه من كوارث قانونية وقضائية وإجتماعية".



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