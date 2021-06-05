الشاهد لسيف مخلوف: انت خارج التاربخ والجغرافيا وقريبا ستكون خارج السياسة‎

هاجم الجمعة 4 جوان، رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.وخلال استضافته في قناة التاسعة قال الشاهد اثر سؤاله عن رأيه في مخلوف "هذايا خارج التاريخ والجغرافيا وقريبا خارج السياسة" في اشارة الي انه لن يكون لمخلوف اي مستقبل سياسي.يذكر أن سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة يتقدّم على الشاهد في كل المواعيد الانتخابية الماضية كما في سبر الأراء ...ويلتقي الشاهد ومخلوف في في نسبة الانعدام الكلي للثقة في الشخصيات السياسية بنسبة 64 و61 بالمائة بحسب البارومتر السياسي لشهر ماي 2021 ...