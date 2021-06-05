   Kadhem - اش جبرك على المر  

الشاهد لسيف مخلوف: انت خارج التاربخ والجغرافيا وقريبا ستكون خارج السياسة‎

Publié le Samedi 05 Juin 2021 - 07:26 قراءة: 0 د, 31 ث
هاجم الجمعة 4 جوان، رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

وخلال استضافته في قناة التاسعة قال الشاهد اثر سؤاله عن رأيه في مخلوف "هذايا خارج التاريخ والجغرافيا وقريبا خارج السياسة" في اشارة الي انه لن يكون لمخلوف اي مستقبل سياسي.


يذكر أن سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة يتقدّم على الشاهد في كل المواعيد الانتخابية الماضية كما في سبر الأراء ...



ويلتقي الشاهد ومخلوف في في نسبة الانعدام الكلي للثقة في الشخصيات السياسية بنسبة 64 و61 بالمائة بحسب البارومتر السياسي لشهر ماي 2021 ...





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 226972

Ryan81  ()  |Samedi 05 Juin 2021 à 10h 06m |           
لست من هواة مخلوف والخياري والإئتلاف ولست مقتنعا بهم ولكن سأنتخبهم شماتة فيك ولكي لا نرى أمثالك في السياسة , بل في السجن لانك مجرم وأنت ارهابي لابس كرافات

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 05 Juin 2021 à 10h 01m |           
لا تلوموا الشاهد فهو احيانا ينطق بالحقائق دون ان يعيها
فمخلوف يعيش في الحاضر ويستفيد من دروس التاريخ ومرتبط بتونس وواقعها ولا علاقة له بجغرافيا اوروبا وهيمنتها
فهو على ذلك فعلا خارج التاريخ وخارج الجغرافيا
اما عن السياسة فالشاهد وجد نفسه فجأة خارجها ويظن ان مخلوف يسير خلفه وهذا نتيجة لمحدودية فكره وقصور عقله وانعدام المنطق عنده

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Samedi 05 Juin 2021 à 08h 40m |           
وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ
فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ
مَن لي بِفَهمِ أُهَيلِ عَصرٍ يَدَّعي
أَن يَحسُبَ الهِندِيَّ فيهِم باقِلُ

Sarramba  (United States)  |Samedi 05 Juin 2021 à 07h 23m |           
عندِ برشة ما ضكتش



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