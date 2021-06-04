يوسف الشاهد: تغيير حكومة المشيشي انتحار

‘عبّر رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد عن رفضه لتغيير حكومة هشام المشيشي في هذا الظرف، وذلك في تعليق على الدعوات المتواصلة لإسقاطها.واضاف في حوار على قناة التاسعة " تغيير الحكومة في الظرف الراهن بمثابة الانتحار.. لا يجب التفكير في هذا الموضوع قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".و جدّد الشاهد الدعوة إلى ضرورة الاتفاق على هدنة بين الفرقاء السياسيين، للانكباب على مكافحة وباء كورونا والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية الخانقة.وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 جانفي الماضي.ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.