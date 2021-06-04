رئيس الجمهورية يعود من بروكسيل

حل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 4 جوان 2021 بمطار تونس قرطاج قادما من بروكسيل في ختام مشاركته في القمة الثانية تونس الإتحاد الأوروبي.وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بالمطار كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووالي تونس الشادلي بوعلاق، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.وحيى رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني كما استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.