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رئيس الجمهورية يعود من بروكسيل

Publié le Vendredi 04 Juin 2021 - 20:15 قراءة: 0 د, 22 ث
حل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 4 جوان 2021 بمطار تونس قرطاج قادما من بروكسيل في ختام مشاركته في القمة الثانية تونس الإتحاد الأوروبي.

وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بالمطار كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووالي تونس الشادلي بوعلاق، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.


وحيى رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني كما استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226955

Mandhouj  (France)  |Vendredi 04 Juin 2021 à 21h 30m |           
آش جاب معاه ؟



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