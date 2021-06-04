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بعد تعليق الاتحاد لصفته النقابية : النقابي أحمد المسعودي يؤسس نقابة جديدة مستقلة في البرلمان

Publié le Vendredi 04 Juin 2021 - 18:53 قراءة: 0 د, 20 ث
اعلن كاتب عام نقابة موظفي واطارات مجلس نواب الشعب أحمد المسعودي في بيان اليوم الجمعة 4 جوان 2021 تأسيس نقابة جديدة مستقلة تحت عنوان " النقابة البرلمانية المستقلة".
وياتي القرار عقب اسبوع من قرار للإتحاد العام التونسي للشغل بإلغاء صفته النقابية بعد عرضه على مجلس التأديب بسبب خلافه مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.
وكان المسعودي قد اكد بانه سيكون نقابة جديدة اذا تم عزله.




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