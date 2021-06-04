منجي الرحوي: انا "محتاج" رغم الي ناخذ 3ملابن و300 مالبرلمان

انتقد الجمعة 4 جوان، النائب عن الوطد منجي الرحوي توجهات الحكومة وقراراتها الاخيرة في علاقة بالزيادات الاخيرة في بعض المواد الاساسية معتبرا ان الحكومة تعتمد منهجية خاطئة في اتجاه رفع الدعم.كما اعتبر الرحوي ان الحديث عن توجيه الدعم لمستحقيه كذبة كبرى وقال "ما ثماش حكاية توجيه الدعم" مشددا على ان اغلبية التونسيين في حاجة للدعم.وخاطب بوبكر بن عكاشة الرحوي قائلا " انت تاخذ في منحة ب 3 الاف و300 دينار يعني موكش محتاج".فرد الرحوي قائلا "ناخذ في منحة ب 3 الاف و300 دينار ومحتاج، ما تكفيش لخلاص القروض والمازوط بش تتنقل وتقابل الناس".وتابع قائلا " انا محتاج للدعم كيما العديد من الطبقة المتوسطة على غرار الممرض والاستاذ والأمني وغيرهم".