قريبا : انطلاق تلقيح مكونات الأسرة القضائية

باب نات - أكّدت بعض المصادر المطلعة لــ " باب نات " أن وزارة العدل تعمل حاليا على ضبط قائمات من سيتمتعون بأولوية التلقيح من منتسبي الأسرة القضائية بالتنسيق مع عدد من الهياكل المتداخلة، وفق ما تم ضبطه من معايير ،كما يتم العمل على تطوير منصة للتسجيل المباشر عبر بوابة الوزارة من المعنيين بالأمر.



وتأتي هذه الخطوة على إثر صدور منشور رئيس الحكومة عدد 10 بتاريخ 25 ماي 2021، حول تنفيذ المرحلة الخاصة بالأولوية الثالثة لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، والذي نصّ على أن تشمل هذه الأولوية الأسرة القضائية من قضاة و محامين مباشرين و كتبة وأعوان ومساعدي القضاء و المكلّف العام بنزاعات الدولة والأعوان المتعهّدين بالنزاعات، مع اشتراط سن دنيا ( 50 سنة ) أو أمراض مزمنة، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة من التلاقيح، وفي إطار الحرص على ضمان استمرارية المرافق والخدمات الضرورية و استمراريتها.



