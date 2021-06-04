محاكمة طالب هندسة حاول الالتحاق بداعش الارهابي

باب نات -

جلبت اليوم الجمعة الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس طالب هندسة في العقد الثاني من العمر وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه بالتخطيط للالتحاق بتنظيم داعش الارهابي في سوريا والقتال في صفوفه بعد التنسيق مع أحد ابناء حيه الذي يقاتل هناك منذ 2016.وقد انكر المتهم نية سفره الى سوريا فتمت مجابهته باعترافاته المسجلة عليه بحثا وبالتدوينات وللارساليات التى تثبت تخطيطه للالتحاق بمعاقل داعش الارهابي فاصر على الانكار.وطلب محامية التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع الافراج عن منوبه فقررت المحكمة تأخير القضية وحجزها أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في مطلب الافراج.