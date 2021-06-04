بسبب الزيادة في سعر السكر.. القمودي يؤكد أنهم قرروا مقاضاة مشيشي ووزير التجارة

أكد رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي اليوم أنهم قرروا مقاضاة رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير التجارة على خلفية الزيادة في سعر السكر.وأوضح القمودي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك أن "مجلس نواب الشعب كان قد منح الحكومة تفويضا للحكومة بموجب القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتحديدا ضمن الفصل 23 لإحداث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر ولكن هذه الحكومة الساعية لاسترضاء صندوق النقد الدولي راوغت الجميع لتقر معلوما مضاعفا بأكثر من مرتين ونصف أكثر مما خولها إياه نص القانون".