   Bouchnak - كلام الناس  

رئيس الحكومة يرافق جان كاستاكس وحرمه في جولة عبر أسواق المدينة ا .

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 19:37 قراءة: 0 د, 8 ث
رافق رئيس الحكومة هشام مشيشي الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس وحرمه في جولة عبر أسواق المدينة العتيقة زار خلالها جامع الزيتونة وسوق الشواشين...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226899



En continu

Toutes les news
.
.

الخميس 03 جوان 2021 | 22 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:36 16:09 12:24 05:01 03:12
24°
 29° % 60 :الرطــوبة
تونــس 20°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
29°-2032°-2034°-2337°-2429°-21
  • Avoirs en devises
    21522,4

  • (3 juin)
  • Jours d'importation
    144
  •              1 € = 3,33141 DT        1$ =2,74529 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juin)   1135,1 MDT