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رئيس الحكومة يرافق جان كاستاكس وحرمه في جولة عبر أسواق المدينة ا .
Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 19:37
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رافق رئيس الحكومة هشام مشيشي الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس وحرمه في جولة عبر أسواق المدينة العتيقة زار خلالها جامع الزيتونة وسوق الشواشين...
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Bouchnak - كلام الناس
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 226899