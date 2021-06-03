خالد شوكات : قيس سعيّد يعمل كل شيء... كان رئيس جمهورية

قال الخميس 3 جوان، الناشط السياسي خالد شوكات إن تونس تمر بأزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها المعاصر.و انتقد خالد شوكات في حوار على إذاعة الديوان أف أم ضعف القيادة السياسية في تونس، قائلا " رئيس الجمهورية يقوم بأي شيء الا أن يكون رئيس جمهورية بينما لم يأت رئيس حكومة واحد بعد الثورة نستطيع ان نقول عنه انه ابن الانتقال الديمقراطي.واعتبر شوكات أن تونس في وضع غير مسبوق يريد فيه الكل الإفلات من المسؤولية في الوقت الذي اعتلت فيه قيادة تنفيذية ضعيفة سدة الحكم.وأشار أنه " اذا أردنا المحافظة على الانتقال الديمقراطي فيجب تعبئة المؤمنين بالانتقال الديمقراطي لمعالجة نقاط الضعف".ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.