لجنة النظام الداخلي تواصل مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها

وقد تعلّقت أهم التعديلات المدرجة بالنقاط التالية:

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها في جلستها المنعقدة بتاريخ 03 جوان 2021.وبعد نقاش مستفيض انتهت اللجنة الى التصويت على عدد من الفصول من مقترح القانون عدد 20/2021 وهي 164 فقرة ثانية جديدة، والفصل 167 جديد، والفصل 3 نقطة اخيرة جديدة، وفقرة جديدة للفصل 7 ، والفصل 20 مكرر ، والفصل 42 مكرر ، وفقرة رابعة جديدة للفصل 49 ثاني عشر ، والفصل 66 ثالثا ، والفصل 67 مكرر و74 مكرر و74 ثالثا و115 مكرر.- الترفيع في اجال السقوط بالتقادم للجرائم الانتخابية من ثلاث سنوات الى خمس سنوات،- تعريف الاستفتاء بما هو الية ديمقراطية تتم ممارستها في شكل اقتراع عام مباشر يدعى اليه الناخبون للفصل في مسائل دستورية او تشريعية او محلية،- التنصيص على إمكانية اعتماد التسجيل عن بعد داخل الجمهورية في الحالات التي لا يشترط فيها اثبات عنوان فعلي جديد او التي يكون فيها العنوان الفعلي مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية،- تمكين الهيئة من اعتماد مكاتب متنقلة للتسجيل،- منع الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب وللانتخابات الرئاسية على كل من تحمل مسؤولية ضمن هيئة تسييرية بجمعية خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق يوم الاقتراع،- احداث نظام طعن استعجالي خاص بالحملة الانتخابية،- تضمين أحكام تتعلق بتنظيم الاستفتاء المحلي المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية ضمن القانون الانتخابي،كما صوتت اللجنة بالرفض على الفصلين 20 رابعا،، و42 رابعا، المتعلقين بعدم قبول ترشحات كل من تثبت للهيئة قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة او يهدد النظام الجمهورية ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين او يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان، وذلك لاعتبار هذه الشروط غير قابلة للبت بصفة موضوعية من قبل الهيئة ويصعب تعليلها.