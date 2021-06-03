المشيشي يستقبل الوزير الأول الفرنسي ويجري معه محادثة ثنائية

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس.وكانت لرئيس الحكومة بمكتبه محادثة على انفراد مع نظيره الفرنسي تطرقا فيها إلى أهمية انعقاد أشغال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته الثالثة حيث نوه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بعمق علاقات التعاون التونسي الفرنسي وما شهدته من تطور مبرزا الحرص المشترك على مزيد دعمها وتعزيزها في عدد من مجالات التعاون المشترك.من جانبه، أكد الوزير الأول الفرنسي رغبة بلاده في معاضدة تونس في مجهوداتها والوقوف في دفع مسارها التنموي والاقتصادي مشيرا إلى أهمية اللقاءات المبرمجة خلال زيارته إلى تونس مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاتفاقيات المبرمة بين البلدين في عدد من مجالات التعاون مع التأكيد على حرص الجانبين على تنويع مجالات التعاون المشتركة بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.