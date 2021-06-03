   Bouchnak - كلام الناس  

المشيشي يستقبل الوزير الأول الفرنسي ويجري معه محادثة ثنائية

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 14:30 قراءة: 0 د, 38 ث
استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس.

وكانت لرئيس الحكومة بمكتبه محادثة على انفراد مع نظيره الفرنسي تطرقا فيها إلى أهمية انعقاد أشغال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته الثالثة حيث نوه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بعمق علاقات التعاون التونسي الفرنسي وما شهدته من تطور مبرزا الحرص المشترك على مزيد دعمها وتعزيزها في عدد من مجالات التعاون المشترك.


من جانبه، أكد الوزير الأول الفرنسي رغبة بلاده في معاضدة تونس في مجهوداتها والوقوف في دفع مسارها التنموي والاقتصادي مشيرا إلى أهمية اللقاءات المبرمجة خلال زيارته إلى تونس مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاتفاقيات المبرمة بين البلدين في عدد من مجالات التعاون مع التأكيد على حرص الجانبين على تنويع مجالات التعاون المشتركة بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226870

Observateur  (Canada)  |Jeudi 03 Juin 2021 à 18h 05m |           
في عوض يقطعوا مع المستعمر إلي ما جابلهم كان الميزيريا و الفقر و نهب الثروات و يتلفتوا للدول الصاعدة كيما شرق آسيا و الصين و البلدان الأنقلوسكسونية المتطورة و المتفتحة و لا أدل على ذلك من دبي إلي يحكمها الأنقليز، ما زالوا شادين في ها الخرقة البالية
ils viennent leur dicter comment diriger leur pays. Leur mentalité colonialiste qui veule toujours dominer les peuples de leurs colonies n'a jamais disparu et par preuve, Macron envoie son premier ministre qui n'est nullement l'homologue d'un chef de gouvernement .



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